Amici 21: Giacomo rischia di uscire per aver deluso Rudy Zerbi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il daytime di Amici 21 andato in onda ieri, martedì 19 ottobre 2021, ha visto come protagonista il cantante Giacomo. L'allievo è stato infatti raggiunto da una lettera rossa inviata dal suo insegnante Rudy Zerbi. Il messaggio del coach è stato tutt'altro che positivo, infatti il produttore discografico ha spiegato al giovane di non essere affatto felice del modo in cui si sta comportando all'interno del talent. Rudy Zerbi eliminerà il cantante Giacomo? Dopo l'eliminazione di Elisabetta, ora è Giacomo a rischiare di lasciare il programma di Canale 5. Rudy Zerby infatti ha inviato al giovane una busta rossa per spiegargli tutta la sua delusione in merito al suo modo di lavorare all'interno della casetta. «Quando ho ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il daytime di21 andato in onda ieri, martedì 19 ottobre 2021, ha visto come protagonista il cantante. L'allievo è stato infatti raggiunto da una lettera rossa inviata dal suo insegnante. Il messaggio del coach è stato tutt'altro che positivo, infatti il produttore discografico ha spiegato al giovane di non essere affatto felice del modo in cui si sta comportando all'interno del talent.eliminerà il cantante? Dopo l'eliminazione di Elisabetta, ora ère di lasciare il programma di Canale 5.Zerby infatti ha inviato al giovane una busta rossa per spiegargli tutta la sua delusione in merito al suo modo di lavorare all'interno della casetta. «Quando ho ...

Advertising

AmiciUfficiale : Busta rossa per Giacomo, l'ingresso di Simone in casetta, lezione di tecnica per Mattia, Ale incontra per la prima… - giacomo_ladelfa : @repubblica Sempre sotto zero sono ! Come posso dire mandare soldi in banca? Se voi essere stato voi fare tutto! Vo… - Aury1998Aprile : RT @AmiciUfficiale: Busta rossa per Giacomo, l'ingresso di Simone in casetta, lezione di tecnica per Mattia, Ale incontra per la prima volt… - insicvri : @lingersmoke UNO NUOVO DI AMICI IN PRATICA RUDY LO HA PRESO PER VEDERE SE È MEGLIO LUI O GIACOMO - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Busta rossa per Giacomo, l'ingresso di Simone in casetta, lezione di tecnica per Mattia, Ale incontra per la prima volt… -