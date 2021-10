Zenit-Juventus, Karavaev esalta un giocatore bianconero: “Chiesa ha veramente tutto” (Di martedì 19 ottobre 2021) Giorno fi vigilia per la partita tra Juventus e Zenit, e dunque anche giorno di conferenze stampa. Per il club bianconero hanno parlato Allegri, Szcz?sny e Bonucci, mentre per la squadra russa si è espresso anche Vja?eslav Karavaev. Il terzino ha parlato dell’importante match di domani contro la Vecchia Signora, ma si è voluto soffermare su uno dei giocatori del club torinese. Il calciatore dello Zenit ritiene che tra i tesserati bianconeri si trova un talento formidabile che in futuro potrebbe diventare tra i più forti del mondo. Karavaev ha veramente dedicato parole al miele per Federico Chiesa affermando: “Ha veramente tutto: tiro, velocità, dribbling. Chiesa in futuro potrebbe affermarsi come ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Giorno fi vigilia per la partita tra, e dunque anche giorno di conferenze stampa. Per il clubhanno parlato Allegri, Szcz?sny e Bonucci, mentre per la squadra russa si è espresso anche Vja?eslav. Il terzino ha parlato dell’importante match di domani contro la Vecchia Signora, ma si è voluto soffermare su uno dei giocatori del club torinese. Il calciatore delloritiene che tra i tesserati bianconeri si trova un talento formidabile che in futuro potrebbe diventare tra i più forti del mondo.hadedicato parole al miele per Federicoaffermando: “Ha: tiro, velocità, dribbling.in futuro potrebbe affermarsi come ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - Danielcast_09 : RT @juventusfc: Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - DenisDecorte : Zenit-Juventus, Allegri in conferenza: “De Ligt recuperato e titolare. Giocano Bonucci e Szczesny. La stagioni si d… -