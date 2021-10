Xbox elogia PlayStation VR | Oculus e Valve ma non ci sono piani per creare il proprio sistema VR

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 ottobre 2021) Microsoft crede che la realtà mista e la realtà virtuale giocheranno un ruolo importante in futuro, maattualmente non ha nessun piano per la creazione di hardware VR come fa la concorrente Sony conVR o. Microsoft è invece focalizzata sulla produzione di software. Parlando durante un'intervista del Wall Street Journal, il boss diPhil Spencer ha affermato che Microsoft crede che nuovi livelli di immersione nelle esperienze possano essere raggiunti attraverso cose come la realtà mista, la realtà virtuale o persino il metaverso. Ma Microsoft non ha intenzione dialcun hardware o dispositivo, optando invece di concentrarsi sul software.