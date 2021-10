Urne amare per i sovranisti. La sinistra vince dappertutto. Ma Meloni e Salvini non chiedono nemmeno scusa dei loro errori (Di martedì 19 ottobre 2021) Una batosta per il centrodestra una vittoria netta per il centrosinistra. Si è concluso con un verdetto spietato per le truppe sovraniste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni il secondo giro delle amministrative. Otto città al ballottaggio su 10 vanno al centrosinistra (leggi l’articolo). Se si guardano invece i 20 capoluoghi, considerando anche il voto di due settimane fa, finisce 15 a 5 per il centrosinistra (leggi l’articolo), di cui 6 città che cambiano di colore a favore del centrosinistra. Piatto ricco a Roma, con l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha battuto lo sfidante Enrico Michetti, e a Torino dove Stefano Lo Russo si è imposto su Paolo Damilano. Dopo i successi al primo turno di Napoli, Bologna (con l’alleanza Pd-M5s) e Milano, l’en plein del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Una batosta per il centrodestra una vittoria netta per il centro. Si è concluso con un verdetto spietato per le truppe sovraniste di Matteoe Giorgiail secondo giro delle amministrative. Otto città al ballottaggio su 10 vanno al centro(leggi l’articolo). Se si guardano invece i 20 capoluoghi, considerando anche il voto di due settimane fa, finisce 15 a 5 per il centro(leggi l’articolo), di cui 6 città che cambiano di colore a favore del centro. Piatto ricco a Roma, con l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha battuto lo sfidante Enrico Michetti, e a Torino dove Stefano Lo Russo si è imposto su Paolo Damilano. Dopo i successi al primo turno di Napoli, Bologna (con l’alleanza Pd-M5s) e Milano, l’en plein del ...

