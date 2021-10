Uomini e Donne, Tina la spara grossa su Gemma: “Guarda che a casa sua ci vanno tutti” (Di martedì 19 ottobre 2021) In onda anche oggi 19 ottobre una nuova puntata di Uomini e Donne. L’attenzione si sposta fin da subito su Gemma, impegnata nella conoscenza con Costabile. La dama ha fatto il suo ingresso in studio, trovando davanti a sé la “mummia” modificata da Tina Cipollari. La Galgani è tuonata, affermando: “Questa qua non ci sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 ottobre 2021) In onda anche oggi 19 ottobre una nuova puntata di. L’attenzione si sposta fin da subito su, impegnata nella conoscenza con Costabile. La dama ha fatto il suo ingresso in studio, trovando davanti a sé la “mummia” modificata daCipollari. La Galgani è tuonata, affermando: “Questa qua non ci sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - Mariallages1 : Apprezzo tantissimo questi uomini gianmaria, aldo e oggi alex che cercano di far capire a lulu che sta meglio con p… - _bluegirl91 : Onestamente tiro a campare fino a sera solo per gustarmi la puntata di uomini e donne e poi spero di riuscire a gua… -