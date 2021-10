Uomini e Donne: Biagio Di Maro e Rosy, Gianni e Tina la massacrano (Di martedì 19 ottobre 2021) Puntata scoppiettante a Uomini e Donne: nello studio di Maria De Filippi, oltre a Gemma e Tina, va i scena la scontro tra Biagio Di Maro e Rosy. La ex coppia ha deciso di litigare in modo plateale davanti agli occhi della conduttrice Uomini e Donne ricomincia la settimana con una puntata molto interessante: oltre a Gemma e Tina, sempre attive e pronte a intrattenere il pubblico con le loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Puntata scoppiettante a: nello studio di Maria De Filippi, oltre a Gemma e, va i scena la scontro traDi. La ex coppia ha deciso di litigare in modo plateale davanti agli occhi della conduttricericomincia la settimana con una puntata molto interessante: oltre a Gemma e, sempre attive e pronte a intrattenere il pubblico con le loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - vojdcesaree : RT @red_disast3r: da persona che ci ha messo 22 anni a 'abbandonare' gli uomini e capire di essere lesbica quindi non attratta da loro ma f… - lukariello71 : “Questa è la normalità a cui voglio tornare, quella fatta da uomini e donne che, in pace o in guerra, continuano a… -