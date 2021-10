Ultim’ora, Icardi può rescindere con il PSG in caso di separazione con Wanda Nara. Juve in agguato (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano importanti indiscrezioni dall’Argentina sul futuro di Mauro Icardi, alle prese con la rottura della relazione con la moglie-agente Wanda Nara, rottura che potrebbe avere delle conseguenze anche per il PSG. Come riporta, infatti, Canal 13, l’attaccante potrebbe rescindere il contratto con il club francese qualora non dovesse riuscire a ricucire lo strappo con la moglie. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano importanti indiscrezioni dall’Argentina sul futuro di Mauro, alle prese con la rottura della relazione con la moglie-agente, rottura che potrebbe avere delle conseguenze anche per il PSG. Come riporta, infatti, Canal 13, l’attaccante potrebbeil contratto con il club francese qualora non dovesse riuscire a ricucire lo strappo con la moglie. L'articolo

Advertising

Emanuele_Cecala : +++ ULTIM’ORA +++ 'Sono molto soddisfatta per il mio assistito, era quello che meritava': Wanda Nara vende Icardi a… - infoitsalute : Ultim'ora Icardi-Wanda: nuova bomba social! - Novizio60 : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Icardi chiarisce: 'Volevo solo far avere un tapiro d'oro a Wanda'. #Wanda #Icardi - EdoardoX8a : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Icardi chiarisce: 'Volevo solo far avere un tapiro d'oro a Wanda'. #Wanda #Icardi - Leonard29909915 : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Icardi chiarisce: 'Volevo solo far avere un tapiro d'oro a Wanda'. #Wanda #Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Icardi Lazio, Luis Alberto raggiante: "Neanche ricordo l'ultima tripletta" - FOTO La Lazio Siamo Noi