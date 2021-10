Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 18:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno levatura parliamo ancora di Green passi e dei vaccini perché sono stati poco più di un milione certificati Verdi scaricati ieri dagli italiani un record finora mai raggiunto 914 mila sono stati applicati dopo i tamponi fatti mentre 130.000 in seguito alle vaccinazioni proprio tu delsante vaccini c’è da segnalare chi ieri per la prima volta alle terze dosi 49160 sono stati delle prime vaccinazioni che si sono fermati a 44876 italiani completamente vaccinati ieri più di 89 mila del CONI pregati di un’azienda del nord Italia denunciano discriminazioni in possesso delle Green passo da tampone non da vaccino raccontano di essere stati relegati in un deposito di materiali industriali dismessi con scrivania improvvisati in mezzo e rottami di varia natura e soprattutto in unigienizzato sporche con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno levatura parliamo ancora di Green passi e dei vaccini perché sono stati poco più di un milione certificati Verdi scaricati ieri dagli italiani un record finora mai raggiunto 914 mila sono stati applicati dopo i tamponi fatti mentre 130.000 in seguito alle vaccinazioni proprio tu delsante vaccini c’è da segnalare chi ieri per la prima volta alle terze dosi 49160 sono stati delle prime vaccinazioni che si sono fermati a 44876 italiani completamente vaccinati ieri più di 89 mila del CONI pregati di un’azienda del nord Italia denunciano discriminazioni in possesso delle Green passo da tampone non da vaccino raccontano di essere stati relegati in un deposito di materiali industriali dismessi con scrivania improvvisati in mezzo e rottami di varia natura e soprattutto in unigienizzato sporche con ...

