Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 14:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio a via Palazzo Chigi la cabina di regia sulla legge di bilancio 2020 due una manovra da 25 miliardi che conterrà una stretta anti furbetti sul reddito di cittadinanza meccanismi per l’uscita anticipata per le pensioni magari passando a quota 102 una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo su l’IRPEF con una forchetta tra 6 e 10 miliardi senza arrivare a cancellare lì da pomeriggio il Consiglio dei Ministri per il via libera al documento programmatico di bilancio da presentare alla commissione europea Letta punta su un piano che si basi su salute istruzione e riduzione del costo del lavoro età di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha superato Nel 2020 con 15 anni di anticipo l’obiettivo europeo del 85% fissato per il 2035 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio a via Palazzo Chigi la cabina di regia sulla legge di bilancio 2020 due una manovra da 25 miliardi che conterrà una stretta anti furbetti sul reddito di cittadinanza meccanismi per l’uscita anticipata per le pensioni magari passando a quota 102 una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo su l’IRPEF con una forchetta tra 6 e 10 miliardi senza arrivare a cancellare lì da pomeriggio il Consiglio dei Ministri per il via libera al documento programmatico di bilancio da presentare alla commissione europea Letta punta su un piano che si basi su salute istruzione e riduzione del costo del lavoro età di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha superato Nel 2020 con 15 anni di anticipo l’obiettivo europeo del 85% fissato per il 2035 ...

