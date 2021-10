Simone Inzaghi: “Abbiamo giocato come dovevamo. Vidal ha l’entusiasmo di un ragazzino” (Di martedì 19 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il 3-1 allo Sheriff Tiraspol:“Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Sapevamo che loro venivano con entusiasmo e che sarebbe stata complicata. Abbiamo creato tantissimo e preso due pali, esprimendo un ottimo gioco anche se possiamo ancora migliorare nella gestione delle ripartenze”. Ottima la prima di Vidal da titolare.“Arturo si allena con grande entusiasmo. Volevano esserci anche a Roma e sapevo che stasera lui poteva essere importante. E’ un valore aggiunto di questa squadra e ha l’entusiasmo di un ragazzino”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021), tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il 3-1 allo Sheriff Tiraspol:“fatto la partita che. Sapevamo che loro venivano con entusiasmo e che sarebbe stata complicata.creato tantissimo e preso due pali, esprimendo un ottimo gioco anche se possiamo ancora migliorare nella gestione delle ripartenze”. Ottima la prima dida titolare.“Arturo si allena con grande entusiasmo. Volevano esserci anche a Roma e sapevo che stasera lui poteva essere importante. E’ un valore aggiunto di questa squadra e hadi un”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

