“Resterai sempre nel mio cuore”. Raimondo Todaro, lutto per l’ex ballerino di Ballando con le Stelle (Di martedì 19 ottobre 2021) Un terribile lutto per Raimondo Todaro. Col cuore spezzato annuncia che la sua piccola amica Chiara non ce l’ha fatta, arrendendosi alla leucemia. La ragazzina era stata incontrata da Todaro pochi mesi fa, a Monza. In quell’occasione, dentro una stanza d’ospedale, Raimondo aveva regalato uno scampolo di felicità alla giovane, facendola danzare. È lui stesso a raccontarlo: “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi”. E ancora: “Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P”. Raimondo Todaro aveva voluto portare la sua danza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Un terribileper. Colspezzato annuncia che la sua piccola amica Chiara non ce l’ha fatta, arrendendosi alla leucemia. La ragazzina era stata incontrata dapochi mesi fa, a Monza. In quell’occasione, dentro una stanza d’ospedale,aveva regalato uno scampolo di felicità alla giovane, facendola danzare. È lui stesso a raccontarlo: “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto colma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi”. E ancora: “Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterònel. R.I.P”.aveva voluto portare la sua danza ...

