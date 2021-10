Reddito di cittadinanza,cambia tutto: tagliati gli importi (Di martedì 19 ottobre 2021) In queste settimane il Reddito di cittadinanza è al centro delle discussioni politiche, ci sono partiti che vorrebbero abolirlo completamente mentre altri partiti come il M5S nè fanno una battaglia personale affermando che il provvedimento non si tocca, se l’ipotesi di una eventuale eliminazione sembra essere assai remota, l’idea invece di modificare molti aspetti del sussidio è quanto mai concreta. Una delle ultime novità riguarda il rifinanziamento del Reddito almeno fino al 31 dicembre 2021, per tanto coloro che percepiscono mensilmente l’assegno continueranno a riceverlo fino al 31 dicembre 2021, per poter arrivare fino a questa data sono stati necessari circa 200 milioni di euro, una cifra che ha fatto innescare molte polemiche tra i partiti, molti dei quali affermano che per mantenere in piedi il Reddito ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) In queste settimane ildiè al centro delle discussioni politiche, ci sono partiti che vorrebbero abolirlo completamente mentre altri partiti come il M5S nè fanno una battaglia personale affermando che il provvedimento non si tocca, se l’ipotesi di una eventuale eliminazione sembra essere assai remota, l’idea invece di modificare molti aspetti del sussidio è quanto mai concreta. Una delle ultime novità riguarda il rifinanziamento delalmeno fino al 31 dicembre 2021, per tanto coloro che percepiscono mensilmente l’assegno continueranno a riceverlo fino al 31 dicembre 2021, per poter arrivare fino a questa data sono stati necessari circa 200 milioni di euro, una cifra che ha fatto innescare molte polemiche tra i partiti, molti dei quali affermano che per mantenere in piedi il...

Advertising

petergomezblog : Truffe allo Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: otto da danno erariale. Le frodi per settore: sei miliardi… - Corriere : Reddito di cittadinanza e falsi invalidi: i «furbetti» hanno tolto alle casse dello Stato 15 miliardi - Mov5Stelle : Mettere in discussione il sostegno al #RedditoDiCittadinanza in questa fase è assolutamente inspiegabile e immotiva… - GDeccia : RT @MediasetTgcom24: Reddito di cittadinanza, la Gdf scopre 70 irregolari a Lecco #redditodicittandanza - pulmino_popi : RT @Useppe00: Evil Andromaca: 'Caro, che vuoi sarà mai lottare con Achille, datti una mossa, vai' Evil Amleto: 'Beh, tocca a tutti morire p… -