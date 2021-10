Ranking ATP Lorenzo Musetti, quante posizioni guadagna in classifica. E se battesse Sinner ad Anversa… (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzo Musetti lunedì 18 ottobre era 69° nel Ranking ATP con 948 punti. L’azzurro scarterà, dopo il torneo ATP 250 di Anversa, i 10 punti incamerati ad Indian Wells, ma con la vittoria odierna contro Gianluca Mager ne ha ricevuti 20, salendo così a quota 958. Adesso Lorenzo Musetti, grazie alla vittoria ottenuta in Belgio ha raggiunto la quota che lo ha portato, virtualmente, al 67° posto, scavalcando, rispetto al Ranking di lunedì due avversari, tra i quali proprio Gianluca Mager, arrivando così a ridosso dei migliori 60, al netto dei risultati dei tennisti che lo seguono. Domani l’azzurro dovrà chiedere strada al numero 1 del tabellone, Jannik Sinner: arrivando ai quarti l’azzurro si porterebbe a quota 983, al 64° posto, mentre un ulteriore balzo verrebbe fatto con ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)lunedì 18 ottobre era 69° nelATP con 948 punti. L’azzurro scarterà, dopo il torneo ATP 250 di Anversa, i 10 punti incamerati ad Indian Wells, ma con la vittoria odierna contro Gianluca Mager ne ha ricevuti 20, salendo così a quota 958. Adesso, grazie alla vittoria ottenuta in Belgio ha raggiunto la quota che lo ha portato, virtualmente, al 67° posto, scavalcando, rispetto aldi lunedì due avversari, tra i quali proprio Gianluca Mager, arrivando così a ridosso dei migliori 60, al netto dei risultati dei tennisti che lo seguono. Domani l’azzurro dovrà chiedere strada al numero 1 del tabellone, Jannik: arrivando ai quarti l’azzurro si porterebbe a quota 983, al 64° posto, mentre un ulteriore balzo verrebbe fatto con ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anver… - OA_Sport : La classifica di Lorenzo Musetti - cris_nerazzurro : RT @lorenzofares: ...and justice for all! Con qualche ora di ritardo, ufficiale il best ranking #ATP (che si è corretta) per Jannik #Sinner… - TOSADORIDANIELA : RT @WeAreTennisITA: Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anversa a… - Djnc78 : RT @WeAreTennisITA: Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anversa a… -