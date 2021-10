Questo martedì non funziona a tutti Alice Mail | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Bisogna prendere atto che oggi 19 ottobrenon. Certo, non parliamo del vero e proprio down che abbiamo registrato nella giornata di ieri, se pensiamo che per alcune ore, nel pomeriggio, sia stato completamente impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica, ma anomalie residue pare siano ancora possibili. Dunque, dopo i disagi che abbiamo trattato anche sul nostro magazine la scorsa settimana, bisogna capire come stiano andando le cose questa mattina. Nonil 19 ottobre: come si manifestano i problemi A dirla tutta, questa mattina non. I problemi, fondamentalmente, si manifestano in ...