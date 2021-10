No green pass a Trieste, Lamorgese: “Analogie coi fatti di Roma. Uso di idranti e lacrimogeni? Pericolo per l’ordine pubblico” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero, è stato attivato un presidio al varco 4?, impedendo lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti e “a fronte di tale situazione il prefetto ha indetto un comitato urgente di sicurezza in cui si è condiviso di effettuare lo sgombero. Nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato il Pericolo di degenerazione dell’ordine pubblico ed è stato necessario l’uso di idranti e lacrimogeni”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese alla Camera, che ha parlato di “caratteristiche analoghe ai fatti di Roma” ai cortei verso Palazzo Chigi e Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “Nonostante il richiamo del prefetto dialla palese illegittimità dello sciopero, è stato attivato un presidio al varco 4?, impedendo lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti e “a fronte di tale situazione il prefetto ha indetto un comitato urgente di sicurezza in cui si è condiviso di effettuare lo sgombero. Nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato ildi degenerazione deled è stato necessario l’uso di”. Così la ministra dell’Interno, Lucianaalla Camera, che ha parlato di “caratteristiche analoghe aidi” ai cortei verso Palazzo Chigi e Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

