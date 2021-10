"No all'attestato di obbedienza". E l' ex 5S No pass ferma il Senato

Advertising

sississima : ?? In quasi 11 anni di blog ho frequentato (felicemente) diversi corsi i più importanti sono stati: - corso con atte… - funaija : Questo “patriota” che la #Meloni tanto stima è quello della #matrice ? “Non c’è che un attestato col quale si poss… - FelloneVile : @alesfree79 @TPello86 @vDoodoooooo @fcastro72 @GuidoAnzuoni @gloquenzi Pure Linus Pauling lo ha vinto, eppure dicev… - _dirigente : -

Ultime Notizie dalla rete : all attestato

il Giornale

...trimestre l'utile per azione di Philip Morris si èa 1,58 dollari per azione con un aumento dei ricavi del 9,1% a 8,12 miliardi di dollari. L'analisi settimanale del titolo rispetto' S&...... da quando i controlli sono stati spostati'ingresso dell'edificio). Nel corso della seduta di ... Per poter entrare in commissione e illustrare gli emendamenti mi si chiede undi obbedienza ...Laura Granato, eletta con il Movimento 5Stelle, si è rifiutata di esibire il certificato verde prima di entrare in Commissione e ha bloccato i lavori ...Roma, 19 ott. "Per poter entrare in commissione e illustrare gli emendamenti" al decreto legge che disciplina l'obbligo di green pass "mi si chiede un attestato ...