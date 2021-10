Matteo Berrettini ufficialmente alle ATP Finals di Torino | primo italiano nella storia a disputare due edizioni

(Di martedì 19 ottobre 2021) Questione di tempo e di numeri e la conferma è arrivata dall’aggiornamento live della Race to Turin:qualificatoATP. Il romano, grazie ai suoi 4000 punti ottenuticlassifica di rendimento del 2021 nel tennis, ha staccato il biglietto per il Master di fine anno, occupando la sesta posizioneRace e avendo un margine di sicurezza nei confronti di chi èsue sp. LA RACE AGGIORNATA 1. Novak Djokovic 8370 – Qualificato già per2. Dannil Medvedev 6470 – Qualificato già per3. Stefanos Tsitsipas 5650 – Qualificato già per4. Alexander Zverev 5095 – Qualificato già per5. Andrey Rublev 4165 ...

... il greco Stefanos Tsitsipas, i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev, il tedesco Alexander Zverev e il nostro, reduce da una stagione esaltante con tanto di finale giocata sul ...Si mantiene sulla settima poltronaBerrettin, a 702 punti dal moscovita. In ottava piazza l'...a parte, fa due passi indietro Jannik Sinner, ora al numero 16, così come ne fa tre ...Questione di tempo e di numeri e la conferma è arrivata dall'aggiornamento live della Race to Turin: Matteo Berrettini qualificato ufficialmente alle ATP Finals. Il romano, grazie ai suoi 4000 punti o ...Il britannico vince a Indian Wells e scavalca Sinner nella corsa alle Atp Finals di Torino. Restano quattro posti in un fazzoletto di 420 punti. Decideranno Anversa e Parigi Bercy ...