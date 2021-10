Massimo Cannoletta è laureato? La risposta vi stupirà

Advertising

CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Massimo Cannoletta - Il Teatrino di Vetrian… - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Massimo Cannoletta - Il Teatrino di Vetrian… - twittandoita : Un gioco telefonico nuovo ispirato ai grandi quiz della televisione italiana. Borghi italiani a cura del FAI con Ma… - RobertaSelli : @Massimo20_IT @Fondoambiente @Italia @ItalianAirForce Ho appena finito di vederti a Pistoia.. mammmamia che cosa fa… - zazoomblog : Massimo Cannoletta che fine ha fatto il campione dell’Eredità. La nuova vita dopo il successo in tv - #Massimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cannoletta

Leggilo.org

... 'i fagioli della Domenica', 'il Frigo dei Vip' e altri giochi La domenica mattina di "Citofonare Rai 2" del 17 ottobre 2021 prosegue in compagnia del divulgatore culturale, che ...In soli due mesi, come ricorderete,ha vinto ben 200 mila euro. Aggiudicandosi, quindi, un record davvero incredibile. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Dopo il suo 'addio' a L'eredità, l'abbiamo visto al ...Massimo Cannoletta è un protagonista di casa Rai. Prima "L'Eredità" e ora "Oggi è un altro giorno". Scopriamo insieme che percorso ha fatto.Citofonare Rai 2 il programma con Simona Ventura e Paola Perego quando va in onda? a che ora? chi è ospite domenica 17 ottobre? di che parla ...