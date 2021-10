Luiz Felipe multa e una giornata dopo Lazio - Inter. Milan multato per i laser col Verona (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito ai casi occorsi durante l'ottava giornata di Serie A. multa di 10mila euro al Milan per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito ai casi occorsi durante l'ottavadi Serie A.di 10mila euro alper "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Lazio, un turno stop e multa di cinquemila euro per Luiz Felipe - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Lazio, un turno stop e multa di cinquemila euro per Luiz Felipe - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Lazio, un turno stop e multa di cinquemila euro per Luiz Felipe - lazio_magazine : GIUDICE SPORTIVO - Lazio, un turno stop e multa di cinquemila euro per Luiz Felipe - radiosei : Kolarov multato: gesto volgare ai tifosi della Lazio. Un turno a Luiz Felipe -