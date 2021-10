Inter-Sheriff, Inzaghi cambia la difesa | Le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) Inter-Sheriff in campo alle 21.00. Arrivano le scelte definitive dei due allenatori con le formazioni ufficiali Alle 21.00 torna l’appuntamento con la Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore… L'articolo Inter-Sheriff, Inzaghi cambia la difesa Le formazioni ufficiali è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 19 ottobre 2021)in campo alle 21.00. Arrivano le scelte definitive dei due allenatori con leAlle 21.00 torna l’appuntamento con la Champions League per l’di Simone. L’allenatore… L'articololaLeè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterSheriff: interviste, quiz, statistiche e tanti altri conte… - Inter : ?? | SQUAD LIST Ecco i 23 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 21 a San Siro per #InterSheriff! ?? Da dove sarete collegati per… - mrbeaninterista : @_enz29 Per Inter-Sheriff. Che finaccia. Figuriamoci per Inter-Juve come sara la tensione. - sscalcionapoli1 : Inter-Sheriff: le formazioni ufficiali: Dimarco e Vidal dal 1' -