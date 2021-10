Inchiesta Open | accuse di corruzione a Lotti | e finanziamento illecito a Renzi e Boschi

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 19 ottobre 2021) La chiusura delle indagini della procura fiorentina sulla fondazione– con l’udienza preliminare nella primavera del 2022 – offre più di uno spunto di riflessione. Non tanto e non solo sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a una fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo, che all’epoca era il segretario del Pd, e cui viene contestato il reato diai partiti come “direttore di fatto” di. Piuttosto emerge il sospetto di– reato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.