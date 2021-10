Imma Tataranni 2 | quando inizia | chi è confermato del cast

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il palinsesto autunnale di Rai1 si arricchisce di una fiction molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di2, che dopo il successo del 2019 è pronta a debuttare con tanti nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Trame avvincenti, und’eccezione e una location splendida: cosa dobbiamo attenderci da questa seconda stagione?2,È quasi ora di tornare a seguire sul piccolo schermo le avventure del sostituto procuratore, un personaggio uscito dalla penna di Mariolina Venezia che ha saputo immediatamente conquistare il cuore dei telespettatori. La seconda stagione della fiction, composta da 8 episodi, andrà in onda in due tranche di quattro appuntamenti ciascuno. La prima parte ...

Advertising

siviaggia : Dopo il grande successo della prima serie, torna in #TV la seconda stagione di #ImmaTataranni - Sostituto Procurato… - andreastoolbox : Dov'è stata ambientata la fiction RAI 'Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore' - IlSegretoTvSoap : Imma Tataranni 2 arriva su Rai 1, Vanessa Scalera: 'Adesso sono affari vostri' - shesthecavalry : UNA SETTIMANA AL RITORNO DELLA REGINA IMMA TATARANNI - carolina300615 : Accetto a malincuore l'ultima puntata solo se la serie viene sostituita da Imma Tataranni. Sappiatelo! PS Sono MaxG… -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

Sono tutti in cerca di anticipazioni su2 , ma soprattutto i fan vogliono sapere cosa succederà con Calogiuri . La domanda non è mancata nell'intervista di Tv Sorrisi e Canzoni a Vanessa Scalera , la protagonista della ...Torna su Rai1 "2", la seconda stagione della fortunata serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con protagonista l'attrice Vanessa Scalera . Scopriamo qualche succosa anticipazione su cast, ...È quasi ora di tornare a seguire sul piccolo schermo le avventure del sostituto procuratore Imma Tataranni, un personaggio uscito dalla penna di Mariolina Venezia che ha saputo immediatamente ...Sono tutti in cerca di anticipazioni su Imma Tataranni 2, ma soprattutto i fan vogliono sapere cosa succederà con Calogiuri. La domanda non è mancata nell’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni a Vanessa ...