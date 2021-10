Green pass, tirannide o provvidenza? (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua la protesta di coloro che sono contrari alla certificazione verde. Questi si uniscono a coloro che sono contrari “tout court” alla vaccinazione. Mai, dal secondo dopoguerra, è stato posto, con tanta partecipazione attiva e così a lungo, un problema di libertà. Ascoltiamo le voci delle due parti, facendo attenzione a non confonderle con quelle che si mescolano ad esse nelle piazze, di ribellisti di professione e di fazioni violente che montano su ogni protesta. No Green pass. Siamo alla tirannide sanitaria. L’articolo 32 della Costituzione, dopo aver disposto che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo per disposizione di legge, introduce anche un limite alla legge, perché questa non può in nessun caso violare i “limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Nelle condizioni attuali della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua la protesta di coloro che sono contrari alla certificazione verde. Questi si uniscono a coloro che sono contrari “tout court” alla vaccinazione. Mai, dal secondo dopoguerra, è stato posto, con tanta partecipazione attiva e così a lungo, un problema di libertà. Ascoltiamo le voci delle due parti, facendo attenzione a non confonderle con quelle che si mescolano ad esse nelle piazze, di ribellisti di professione e di fazioni violente che montano su ogni protesta. No. Siamo allasanitaria. L’articolo 32 della Costituzione, dopo aver disposto che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo per disposizione di legge, introduce anche un limite alla legge, perché questa non può in nessun caso violare i “limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Nelle condizioni attuali della ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - emato64 : RT @Adnkronos: No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - nexit72545251 : RT @EliseiNicole: #Italia Ospedale di Chieti,Abruzzo “Signora,senza il Green Pass non può entrare.” “ Ma io devo andare a controllare il d… -