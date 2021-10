Gestiscono funivie | disegnano piste da sci | ma soprattutto hanno un approccio innovativo basato su turismo sostenibile e recupero del territorio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Scriveva Antonia Pozzi che «la montagna è la prima che ci insegna a durare, nonostante gli squarci e gli strazi» (L’Antonia. Poesie,lettere e fotografie di Antonia Pozzi scelte e raccontate da Paolo Cognetti, Ponte alle Grazie). Lei che si era presa la «malattia del Cervino», che faceva 1800 metri di dislivello solo «con gli occhi per guardare e i muscoli per camminare», e che sciava anche “in salita”, visto che ai tempi leerano solo sulla carta. Prodotti tipici delle nostre montagne guarda le foto Donne e montagna: un amore sottovalutato Basterebbe leggere i suoi scritti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Gestiscono funivie

RSI.ch Informazione

Non decolla la stagione estiva per le societ chegli impianti di risalita: la meteo fredda e piovosa ha tagliato le gambe a un settore che ...oggi dall'associazione di categoria...Non decolla la stagione estiva per le società chegli impianti di risalita: la meteo fredda e piovosa ha tagliato le gambe a un settore che ...oggi dall'associazione di categoria...La prima indicazione di Funivie svizzere sull'obbligo di presentare il certificato Covid per poter salire su cabinovie, seggiovie e scilift potrebbe arrivare martedì, ma le stazioni sciistiche ticines ...L'inchiesta prosegue e la stagione estiva ha visto un ritorno dei turisti dopo la tragedia dello scorso 23 maggio - Il reportage ...