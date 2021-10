Dzeko, Vidal e De Vrij stendono lo Sheriff (3-1). Il Porto passa di misura sul Milan: decide Luis Diaz (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono terminate le gare delle 21 valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22. A San Siro l’Inter ospita lo Sheriff, la prima vera chance è di Dumfries, servito da Dzeko, chiuso in area di rigore dal portiere avversario. Al 17? è Dzeko a calciare di prima intenzione, ottima risposta di Celeadnic. Poi Dimarco e Barella calciano da fuori area senza trovare la porta. Alla mezz’ora ancora Dumfries pericoloso, il suo tiro prende solo l’esterno della rete. Dopo una punizione che sfiora il gol di Dimarco, l’Inter passa sul calcio d’angolo successivo: il pallone viene spizzato da un avversario e Dzeko con un bellissimo sinistro al volo gonfia la rete! I nerazzurri spingono e cercano il raddoppio fino al fischio di Makkelie, si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa Thill ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono terminate le gare delle 21 valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22. A San Siro l’Inter ospita lo, la prima vera chance è di Dumfries, servito da, chiuso in area di rigore dal portiere avversario. Al 17? èa calciare di prima intenzione, ottima risposta di Celeadnic. Poi Dimarco e Barella calciano da fuori area senza trovare la porta. Alla mezz’ora ancora Dumfries pericoloso, il suo tiro prende solo l’esterno della rete. Dopo una punizione che sfiora il gol di Dimarco, l’Intersul calcio d’angolo successivo: il pallone viene spizzato da un avversario econ un bellissimo sinistro al volo gonfia la rete! I nerazzurri spingono e cercano il raddoppio fino al fischio di Makkelie, si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa Thill ...

