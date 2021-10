Delitti | famiglie criminali da stasera su Crime+Investigation | il massacro di Lecce nei primi due episodi

(Di martedì 19 ottobre 2021)sualle 22:00 torna: nelle prime due puntate ildi, in cui hanno perso la vita Eleonora Manta e Daniele De Santis. La miniserietorna dasu(in esclusiva su Sky al canale 119), alle 22:00. con la seconda stagione e con 4 nuoviin cui i protagonisti sono legati da vincoli familiari. Si parte con uno speciale, in onda martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, dal titolo Ildi, in prima visione assoluta., 21 settembre 2020. Eleonora Manta e Daniele De Santis sono una giovane ...

