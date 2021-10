Covid | 2 697 i positivi e 70 le vittime in 24 ore

Advertising

Italpress : Covid, 2.697 nuovi casi e 70 decessi - ItaliaNotizie24 : Covid, 2.697 nuovi casi e 70 decessi - ParliamoDiNews : Covid: oggi in Italia 2.697 casi e 70 morti – Libero Quotidiano #covid #italia #casi #morti #libero #quotidiano - fainformazione : Al 19 ottobre 2021: indice di positività allo 0,40%, 70 i nuovi decessi 2.697 (ieri erano stati 1.597) i nuovi cas… - fainfocronaca : Al 19 ottobre 2021: indice di positività allo 0,40%, 70 i nuovi decessi 2.697 (ieri erano stati 1.597) i nuovi cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 697

Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.597. Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale ...Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.597. Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale ...ROMA (ITALPRESS) – I nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.697 in crescita rispetto ai 1.597 di ieri. Il numero dei decessi sale dai 44 di ieri ai 70 di oggi ...Nei reparti ospedalieri ordinari i pazientii Covid sono 2.443, 8 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 4.515.987 persone, in aumento di 4.442 . Sono 2.697 i nuovi casi di Covid 19 ...