Concorso Infermieri Teramo, 90 posti: unica prova scritta il 24 novembre (Di martedì 19 ottobre 2021) *aggiornamento del 19/10/2021: Le prove del Concorso saranno sostituite da un’unicaprova scritta che si svolgerà a Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense, il giorno 24 novembre 2021. Il punteggio massimo della prova scritta sarà di 70 punti e la prova si intenderà superata con un punteggio uguale o superiore a 49/70. I candidati riceveranno per e-mail almeno 15 giorni prima della prova tutte le indicazioni per la partecipazione. Si rimanda all’avviso in Gazzetta Ufficiale per le materie d’esame e per ulteriori dettagli. Leggi l’avviso *aggiornamento del 16/04/2021: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione fino al 16 maggio 2021. Leggi l’avviso Il BUR ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) *aggiornamento del 19/10/2021: Le prove delsaranno sostituite da un’che si svolgerà a Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense, il giorno 242021. Il punteggio massimo dellasarà di 70 punti e lasi intenderà superata con un punteggio uguale o superiore a 49/70. I candidati riceveranno per e-mail almeno 15 giorni prima dellatutte le indicazioni per la partecipazione. Si rimanda all’avviso in Gazzetta Ufficiale per le materie d’esame e per ulteriori dettagli. Leggi l’avviso *aggiornamento del 16/04/2021: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione fino al 16 maggio 2021. Leggi l’avviso Il BUR ...

Tony94681738 : @liliaragnar Di Aosta ricordo un concorso per infermieri dove arrivarono quasi 5.000 domande e loro per pararsi il… - Nurse24it : Pubblicato su BUR #lazio il #concorso per 10 #infermieri a tempo indeterminato in provincia di #rieti Scadenza: 18-… - 069obed : RT @Ilikepuglia: Concluso il concorso unico regionale: 4282 infermieri pronti a lavorare per la Puglia - argenis_avila : RT @Ilikepuglia: Concluso il concorso unico regionale: 4282 infermieri pronti a lavorare per la Puglia - sikecilmarmut : RT @Ilikepuglia: Concluso il concorso unico regionale: 4282 infermieri pronti a lavorare per la Puglia -