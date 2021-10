Cashback | ritornerà nel 2022 ma non sarà per tutti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cashback ritornerà

Leggilo.org

... Quale sarà il futuro del Superbonus e di tutti gli altri bonus casa in scadenza il 31 dicembre?ilmesso in stand by nel secondo semestre dell'anno? E se sì, per quanto tempo? Ci ...Non c'è futuro per ilche, con molta probabilità, nonil prossimo anno. Già sospeso dalla fine di giugno, quasi sicuramente non sarà prorogato e, addirittura, potrebbe essere cancellato del tutto. Il ...