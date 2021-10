Calciomercato Bologna | arriva Viola per Mihajlovic

Advertising

NicoSchira : Visite mediche in corso per Nicolas #Viola con il #Bologna: nel pomeriggio la firma sul contratto. #calciomercato - LPincherle : Nicolas #Viola è arrivato all’Isokinetic per svolgere le visite mediche con il #Bologna #calciomercato - sportli26181512 : Bologna, Viola preferito a Fernando: il motivo: Il Bologna ha deciso di puntare su Nicolas...… - citynowit : Nelle scorse settimane la Reggina aveva fatto un timido tentativo - calcioline : #Calciomercato #Bologna: #Nicolas #Viola nuovo acquisto, era svincolato!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

Viola è estremamente felice, la proposta economica delè interessante e salvo contrattempi il centrocampista sarà aper sottoporsi prima alle visite mediche all'Isokinetic per poi ...... secondo i voti degli inviati di.com . SZCZESNY (Juventus) 7 Meno sorrisi, più ... Longo per Milan - Verona, Cinus per Cagliari - Genoa, Pontoni per Udinese -, Tripodi Genoa - ...In arrivo il prolungamento di contratto per Lautaro: intesa totale già raggiunta, si attende l'annuncio ufficiale ...BOLOGNA - Dopo l'infortunio a Kingsley il Bologna è corso subito ai ripari: Nicolas Viola approderà oggi in rossoblù. Nello scorso anno un suo colpo di tacco è valso il pareggio del Benevento al ...