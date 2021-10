Calcio | Gentile legale Lazio su caso tamponi | ‘sentenza equa e basata sul diritto’

Leggi su funweek

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Siamo soddisfatti, riteniamo che sentenza siasul diritto”. Gianmichele, uno dei legali della, si esprime così all’Adnkronos sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc che ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club biancoceleste Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla società, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. “Nella Procura Figc ricorresse al Collegio di Garanzia, noi ci difenderemo -prosegue-. Come abbiamo fatto noi ricorso al Collegio di Garanzia lo possono fare anche loro. Ne hanno diritto anche se, a mio parere, da parte della Procura Figc siamo di fronte ad un accanimento giudiziario mai visto”. ...