Bale | parla l’agente | «Sogna il Mondiale Quanti problemi con Zidane e Mourinho…»

(Di martedì 19 ottobre 2021)di Garethhato delle difficoltà avute nelle scorse stagioni e del sogno di disputare un altrocon il Galles Jonathan Barnett, agente di Gareth, in una intervista al Mirror hato delle difficoltà avute dall’esterno gallese nelle ultime stagioni e del sogno del calciatore di disputare un altrocon il Galles. DIFFICOLTA – «Il ritorno al Tottenham diciamo che non è stato quello ideale che ci si aspettava. Con Mourinho dico solo che non avevano la stessa idea del calcio. Ad ogni modo è tornato al Real Madrid ed è stato subito titolare. Negli ultimi anni è stato frenato da infortuni e da molte incomprensioni con. Ora c’è di nuovo Carlo Ancelotti alla guida del club e dico che è un peccato che si sia ...

L'agente di Gareth Bale ha parlato delle difficoltà avute nelle scorse stagioni e del sogno di disputare un altro Mondiale con il Galles Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, in una intervista al M ...