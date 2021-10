Australian Open per vaccinati? Djokovic: “Non so se vado” (Di martedì 19 ottobre 2021) Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, potrebbe disertare gli Australian Open se il torneo dello Slam -in programma all’inizio de 2022- dovesse prevedere un obbligo di vaccinazione contro il covid, in linea con le regole imposte dal governo Australiano per l’ingresso degli stranieri. “Non so ancora se andrò a Melbourne. Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona”, le parole di Djokovic alla stampa serva. “Qualunque cosa tu dica ‘sì, no, forse, ci sto pensando’, ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l’Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio manager, che è in contatto con la Australian Tennis Federation, mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Novak, numero 1 del tennis mondiale, potrebbe disertare glise il torneo dello Slam -in programma all’inizio de 2022- dovesse prevedere un obbligo di vaccinazione contro il covid, in linea con le regole imposte dal governoo per l’ingresso degli stranieri. “Non so ancora se andrò a Melbourne. Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona”, le parole dialla stampa serva. “Qualunque cosa tu dica ‘sì, no, forse, ci sto pensando’, ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l’Australia è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere. Amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio manager, che è in contatto con laTennis Federation, mi ...

