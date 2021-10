Accoltellata a Milano | donna ancora molto grave

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (32enne di Santo Stefano Camastra accoltellata a Milano, è grave) è stato pubblicato su: Tempo S… - ML14130444 : RT @Signorasinasce: Italiana accoltellata in fin di vita a #Milano : caccia a banda di #africani - me_desaparecido : RT @RosellaLara19: Intanto a Milano una donna è stata accoltellata stanotte da uno spacciatore, viva Salah e la sicurezza! - iolanda_pitti : RT @VoxNewsInfo2: : Italiana accoltellata in fin di vita a Milano: caccia a banda di AFRICANI - MattiaLord : RT @RosellaLara19: Intanto a Milano una donna è stata accoltellata stanotte da uno spacciatore, viva Salah e la sicurezza! -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellata Milano

Rimane in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda dila donna di 32 anniintorno alle 5 di domenica nei pressi di una discoteca in via di Tocqueville, tra le più note zone della Movida milanese. La donna era stata operata il giorno ...Il caso della donnae in fin di vita all'ospedale Niguarda dopo una rissa fuori da una discoteca non è un problema solo dima 'c'è un problema in tutte le grandi città, è inutile nasconderlo. ...Rimane in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano la donna di 32 anni accoltellata intorno alle 5 di domenica nei pressi di una discoteca in via di Tocqueville, tra le più note zone del ...Potrebbe averla accoltellata per errore il marito: è questa una delle ipotesi che si fanno avanti nel caso che riguarda una donna di 32 anni ...