Whatsapp, l’aggiornamento che tutti aspettavano: è possibile usarlo di più (Di lunedì 18 ottobre 2021) Whatsapp, l’azienda che gestisce l’app di messaggistica è ha progetto una grande novità: la svolta è epocale Whatsapp è ormai indispensabile per restare sempre connessi con amici e parenti e in moltissimi casi, soprattutto con la pandemia che ha incrementato esponenzialmente lo smartworking, è fondamentale anche per il lavoro. Uno strumento ormai nelle mani di tantissime persone in tutto il mondo e che inevitabilmente ha necessità di adattarsi: per tale motivo l’azienda ha messo a punto delle novità e degli aggiornamenti. Sono tutte funzioni utili a un maggiore funzionamento dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. Non tutte le novità sono sempre gradite dagli utenti ma la maggior parte hanno il beneplacito perché testate magari prima in una sola parte del mondo. Dalle chiamate, le videochiamate agli audio che si possono ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021), l’azienda che gestisce l’app di messaggistica è ha progetto una grande novità: la svolta è epocaleè ormai indispensabile per restare sempre connessi con amici e parenti e in moltissimi casi, soprattutto con la pandemia che ha incrementato esponenzialmente lo smartworking, è fondamentale anche per il lavoro. Uno strumento ormai nelle mani di tantissime persone in tutto il mondo e che inevitabilmente ha necessità di adattarsi: per tale motivo l’azienda ha messo a punto delle novità e degli aggiornamenti. Sono tutte funzioni utili a un maggiore funzionamento dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. Non tutte le novità sono sempre gradite dagli utenti ma la maggior parte hanno il beneplacito perché testate magari prima in una sola parte del mondo. Dalle chiamate, le videochiamate agli audio che si possono ...

Advertising

cicredopoco : resoconto dell'aggiornamento ad Android 11: due ore per far riapparire nova launcher e quattro ore per ripristinare… - infoitscienza : WhatsApp, si vola con l’ultimo aggiornamento: la nuova funzione è strabiliante - CANYONMOONXTATA : whatsapp vogliamo fare l’aggiornamento con: “sta scegliendo lo stickers” o vogliamo restare nel medioevo? - FL1VK3R : ma solo io con l'aggiornamento di whatsapp vedo il verde della chat più chiaro? - tecnoandroidit : Telegram e l'aggiornamento delle funzioni che battono WhatsApp - La scelta per molti ricade ancora su WhatsApp, ma… -