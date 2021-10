Tamponi, Federfarma: “Stiamo dando il massimo ma non si può stare a disposizione di scelte individualistiche. Vaccinatevi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “I farmacisti stanno facendo il massimo, insieme alle strutture pubbliche, per garantire il tampone nell’interesse anche dei cittadini comuni che subiscono la decisione di queste persone. E’ c’è un numero sempre maggiore di farmacie che si sta attrezzando”. Pur essendo in qualche modo ‘preparato’ a questa improvvisa richiesta di Tamponi, il presidente di Federfarma (l’associazione dei titolari di farmacia), Marco Cossolo, tiene però a ricolare che “Il Green pass è una misura di sostegno alla vaccinazione anti-Covid, che vuole convincere chi non l’ha ancora fatta. E’ chiaro che non può prevedere una vita comoda per chi non vuole vaccinarsi: nessuno poteva pensare di fare in tutta tranquillità un tampone ogni 2 giorni. Le persone, per il bene di tutti, devono vaccinarsi ed è ovvio che ci siano difficoltà per coloro che non vogliono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) “I farmacisti stanno facendo il, insieme alle strutture pubbliche, per garantire il tampone nell’interesse anche dei cittadini comuni che subiscono la decisione di queste persone. E’ c’è un numero sempre maggiore di farmacie che si sta attrezzando”. Pur essendo in qualche modo ‘preparato’ a questa improvvisa richiesta di, il presidente di(l’associazione dei titolari di farmacia), Marco Cossolo, tiene però a ricolare che “Il Green pass è una misura di sostegno alla vaccinazione anti-Covid, che vuole convincere chi non l’ha ancora fatta. E’ chiaro che non può prevedere una vita comoda per chi non vuole vaccinarsi: nessuno poteva pensare di fare in tutta tranquillità un tampone ogni 2 giorni. Le persone, per il bene di tutti, devono vaccinarsi ed è ovvio che ci siano difficoltà per coloro che non vogliono ...

