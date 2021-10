Sconcerti su Osimhen: ”Uno come lui non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sconcerti: “Il Milan si fa preferire per armonia generale, il Napoli ha Osimhen che è devastante, uno come lui non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta” Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera a proposito dell’ultimo turno di campionato di Serie A. oltre a Juve-Milan, al Napoli ed a Osimhen. Queste le parole del giornalista:: SU JUVENTUS – ROMA “Juve-Roma è stata una gara tesa, nervosa, confusa, non bella. Pochi i tiri in porta e quasi tutti da fuori. La prima impressione è che la Roma abbia un buon centravanti, Abraham, che ha poco da spartire con la squadra. Non ha mai un pallone. La seconda è una domanda dura: ma che squadra è diventata la Juve? Dov’è l’Europa, il segno di una diversità, la ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 18 ottobre 2021): “Il Milan si fa preferire per armonia generale, il Napoli hache è devastante, unolui non sidaidi, Van” Marioscrive sul Corriere della Sera a proposito dell’ultimo turno di campionato di Serie A. oltre a Juve-Milan, al Napoli ed a. Queste le parole del giornalista:: SU JUVENTUS – ROMA “Juve-Roma è stata una gara tesa, nervosa, confusa, non bella. Pochi i tiri in porta e quasi tutti da fuori. La prima impressione è che la Roma abbia un buon centravanti, Abraham, che ha poco da spartire con la squadra. Non ha mai un pallone. La seconda è una domanda dura: ma che squadra è diventata la Juve? Dov’è l’Europa, il segno di una diversità, la ...

