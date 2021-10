Risultati elezioni oggi, i ballottaggi in diretta: tutti i dati su exit poll e proiezioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si vota in 65 comuni tra cui Roma e Torino e diversi capoluoghi di provincia. Dalle 15 la diretta con tutti i dati man mano che ... Leggi su today (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si vota in 65 comuni tra cui Roma e Torino e diversi capoluoghi di provincia. Dalle 15 laconman mano che ...

Advertising

liebemaze : Ho molta paura per i risultati di queste elezioni - romatoday : Risultati elezioni oggi, i ballottaggi in diretta: tutti i dati su exit poll e proiezioni - PalermoToday : Risultati elezioni oggi, i ballottaggi in diretta: tutti i dati su exit poll e proiezioni - moisescresp71 : Risultati elezioni oggi, i ballottaggi in diretta: tutti i dati su exit poll e proiezioni - varesenews : I risultati dei ballottaggi 2021 in diretta a Varese e Caronno Pertusella -