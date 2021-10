Rafael Leao | «Domani verrà a vedermi anche la mia famiglia | sarà una spinta in più»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Rafaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida disera in Champions contro il Porto Rafaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida disera in Champions contro il Porto. Ecco le sue parole: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GIOCARE IN PORTOGALLO – «Sempre bello giocare in Portogallo, vicino alla miaper me è un aspetto importante».– «Si verranno a, per me è importante sono carico può essere unadecisiva per». PORTO MILAN – «Siè come una finale per andare avanti in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.