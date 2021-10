Ospedale San Martino, nominati i dieci direttori. Non c’è Bassetti (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Giorgio Peretti è stata affidata la responsabilità di gestire il dipartimento del Chirurgie, uno dei più delicati per gli scontri interni che vanno avanti da anni. New entry per il dipartimento toracico-vascolare con il primario Giovanni Pratesi: ha preso il posto di Domenico Palombo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Giorgio Peretti è stata affidata la responsabilità di gestire il dipartimento del Chirurgie, uno dei più delicati per gli scontri interni che vanno avanti da anni. New entry per il dipartimento toracico-vascolare con il primario Giovanni Pratesi: ha preso il posto di Domenico Palombo

