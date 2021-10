Nocera Inferiore, istigazione alla corruzione: imprenditore ai domiciliari (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nocera Inferiore: arresti domiciliari per un imprenditore reo di reperire notizie su procedimenti penali o provvedimenti giudiziari esistenti nei suoi confronti. I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore nocerino, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questa Leggi su 2anews (Di lunedì 18 ottobre 2021): arrestiper unreo di reperire notizie su procedimenti penali o provvedimenti giudiziari esistenti nei suoi confronti. I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestinei confronti di unnocerino, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa

