Ultime Notizie dalla rete : Motori Minarelli Motori Minarelli, accordo sindacale per flessibilità produttiva e occupazione stabile Bologna, 18 ott. - Dopo l'acquisizione ad inizio 2021 da parte di Fantic Motor del 100% delle azioni di Motori Minarelli spa tra i primi punti in agenda da parte della nuova proprietà, che mira a migliorare il posizionamento strategico e tecnologico dei suoi prodotti puntando sull'eccellenza del polo ...

