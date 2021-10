Melanzane fritte con pochissimo olio | come farle così! Solo 70 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le! Questa è una delle verdure che la natura ci offre più versatile che esista. E’ possibile infatti cucinarla in infiniti modi e tutti buonissimi. La versione che vi proponiamo quest’oggi è quella fritta, ma utilizzando la friggitrice ad aria che permette una cottura perfetta e senza aggiungere troppi grassi. Riuscirete a mettere in tavola questa ricetta intempo e sappiate che è ottima anche per chi è sottoposto a regime alimentare dietetico. Potete inoltre proporre leanche a chi ama sperimentare nuovi tipi di cottura dei cibi. Di seguito elenchiamo i pochissimi ingredienti e il procedimento per portare in tavola questa ricetta. Ingredienti 1 melanzana prezzemolo saleProcedimento e preparazione Iniziate per prima cosa a lavare per bene la melanzana, ...