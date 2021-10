Lapo Elkann si dimette da presidente e ad di Garage Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lapo Elkann, comunica di aver presentato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione di Garage Italia Customs Srl. Lapo Elkann lascia, così, ogni incarico dell’hub creativo da lui fondato nel 2017 e recentemente acquisito da Youngtimers Asset Company AG. Lapo Elkann continuerà a guidare la società L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021), comunica di aver presentato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di amministratore edel consiglio di amministrazione diCustoms Srl.lascia, così, ogni incarico dell’hub creativo da lui fondato nel 2017 e recentemente acquisito da Youngtimers Asset Company AG.continuerà a guidare la società L'articolo

