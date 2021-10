Juve | De Ligt sottoposto a controlli | escluse lesioni muscolari

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveRoma: 'Domani partita importante, fino alla prossima sosta serviranno quanti più punti possibili.… - infoitsport : Notizie Serie A LIVE: Juve in ansia per De Ligt, stamattina gli esami - infoitsport : Mercato Juve, dall'Inghilterra: Raiola 'offre' De Ligt a tre big - gilnar76 : #Juventus-ROMA: LA JUVE HA RUBATO! ORSATO HA FALSATO IL MATCH + GUAI DE LIGT E DYBALA #Finoallafine #Forzajuve… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ligt

TORINO - Latira un sospiro di sollievo: Matthijs de, che si era fermato per un problema all'adduttore sinistro durante la rifinitura prima dell'ultima gara di campionato, vinta ieri sera 1 - 0 all'...TORINO - Nessuna lesione muscolare per Matthijs de. Dopo le buone notizie arrivate ieri sera dall'Allianz Stadium con la vittoria contro la Roma ... Champions, laprepara la sfida allo Zenit ...La Juventus ieri ha vinto una partita di "corto muso" contro la Roma di José Mourinho all'Allianz Stadium. Partita a cui non ha preso parte de Ligt, a causa di un affaticamento all'adduttore. Nella ma ...Dybala sempre più in bilico in ottica Inter-Juventus di domenica sera. Anche De Ligt è sotto osservazione, ma potrebbe recuperare ...