(Di lunedì 18 ottobre 2021) Domani è una partita importantissima.alla terza sfida e non abbiamo ancora vinto. Loro sono sulle ali dell’entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a vincere per mettere in palio la qualificazione. Per quello che è successo sabatomolto. Ho rivisto la partita,la Lazio abbiamo fatto i primi 60? ottimi, giocandouna squadra forte, con tante azioni manovrate dal basso. Ho parlato con i ragazzi, sonossimi. Sono contenti perchè so che ho a che fare con dei vincenti”. Così Simone, tecnico dell’Inter, a Sky Sport, alla vigilia del match di Champions Leaguei moldavi dello. Quanto alla formazione da schierare ha aggiunto: “In questo momento non è ancora possibile valutare, ...

Advertising

AndreaZani7 : Qui si crea un bivio: vuoi vincere? Tutti chiusi, con equilibrio e le si portano a casa. Conte lo capì. Inzaghi cos… - interliveit : ???Conclusa la conferenza stampa pre #InterSheriff, #Inzaghi chiede tanti gol e una vittoria per invertire il trend - CinqueNews : #Inzaghi: «Vittoria contro #Sheriff fondamentale. Siamo arrabbiati» - sportli26181512 : Inzaghi: 'Con lo Sheriff vittoria obbligata per riaprire la qualificazione': Inzaghi: 'Con lo Sheriff vittoria obbl… - EvaAProvenzano : #Inzaghi: 'Ci vorrà cattiveria, aggressività e determinazione contro lo #Sheriff. Loro viaggiano sulle ali dell'ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Vittoria

: "Arrabbiati per la sconfitta con la Lazio"vuole trovare energia positiva dal ... Vogliamo invertire il trend in Europa, con intelligenza e lucidità bisogna arrivare alla". ......AD APPIANO - Un'Inter "incaz...." dopo la sconfitta contro la Lazio andrà domani sera alla ricerca della primain Champions per cambiare volto alla classifica del girone. Simoneha ...Alle 16:00 parlerà il tecnico nerazzurro da Appiano Gentile per presentare il match contro i moldavi (premi F5 per aggiornare la nostra diretta testuale) ...L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Sheriff: "Non c'è un blocco mentale in Europa, dobbiamo vincere con cattiveria" ...