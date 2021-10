Inzaghi: «Siamo arrabbiatissimi dopo la Lazio. Contro lo Sheriff…» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI IMPORTANZA – «Domani sarà una partita importantissima, Siamo alla terza e non abbiamo ancora vinto. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno che è sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo essere bravi a vincere e rimettere in discussione la qualificazione». Lazio – «Per quello che è successo sabato Siamo tutti arrabbiati, l’ho rivista..sabato ho parlato a caldo, abbiamo fatto i primi 60? ottimi giocando molto bene. C’è grande rammarico, i ragazzi con cui ho parlato ieri sono arrabbiattissimi come lo sono io e va bene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI IMPORTANZA – «Domani sarà una partita importantissima,alla terza e non abbiamo ancora vinto. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno che è sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo essere bravi a vincere e rimettere in discussione la qualificazione».– «Per quello che è successo sabatotutti arrabbiati, l’ho rivista..sabato ho parlato a caldo, abbiamo fatto i primi 60? ottimi giocando molto bene. C’è grande rammarico, i ragazzi con cui ho parlato ieri sono arrabbiattissimi come lo sono io e va bene ...

