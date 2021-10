Incidenti sul lavoro, 32enne boscaiolo muore travolto da un albero nel Bellunese. Due feriti gravi in Veneto e uno in Trentino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un morto sul lavoro e due feriti in gravi condizioni in Veneto. Un altro uomo è ricoverato in prognosi riservata in Trentino Alto Adige. Le tragedie seguono quelle avvenute a Lanciano e Pisa nel weekend e le quattro dello scorso venerdì. La prima vittima è Mustapha Manneh, un boscaiolo di 32 anni: stamattina è stato travolto da una pianta, in Val Visdende, nel Bellunese. Inutile l’intervento del soccorso alpino. Il giovane, di origini ghambiane, viveva a Pieve di Cadore ed era dipendente della ditta Doriguzzi Mario di Auronzo. Nel Padovano un’operaia 62enne della Filtessil sas di San Giorgio in Bosco è rimasta impigliata con il camice in una macchina avvolgi-cavo. Il macchinario l’ha risucchiata provocandole uno schiacciamento. La donna ha perso i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un morto sule dueincondizioni in. Un altro uomo è ricoverato in prognosi riservata inAlto Adige. Le tragedie seguono quelle avvenute a Lanciano e Pisa nel weekend e le quattro dello scorso venerdì. La prima vittima è Mustapha Manneh, undi 32 anni: stamattina è statoda una pianta, in Val Visdende, nel. Inutile l’intervento del soccorso alpino. Il giovane, di origini ghambiane, viveva a Pieve di Cadore ed era dipendente della ditta Doriguzzi Mario di Auronzo. Nel Padovano un’operaia 62enne della Filtessil sas di San Giorgio in Bosco è rimasta impigliata con il camice in una macchina avvolgi-cavo. Il macchinario l’ha risucchiata provocandole uno schiacciamento. La donna ha perso i ...

