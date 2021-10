Il Napoli salta in alto come Osimhen. E la Juve vede l'Inter... (Di lunedì 18 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online Interviste e ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli salta Il Napoli salta in alto come Osimhen. E la Juve vede l'Inter... Forse il più complicato raggiunto dal Napoli davanti a un ottimo Toro, che ancora una volta lascia una grande impressione ma anche i tre punti. La vittoria, costata molta fatica, permette a Spalletti ...

Napoli a punteggio pieno, Osimhen piega il Torino 2' di lettura Vivere Senigallia 17/10/2021 - NAPOLI - Vittoria sudata per il Napoli, che supera nel finale un ottimo Torino grazie al gol del 'solito' Osimhen, cancellando il ...nigeriano che salta in ...

Whirlpool Napoli, salta l’accordo, l’azienda conferma i licenziamenti. Giorgetti: «Governo irritato» Corriere Roma Napoli-Torino 1-0, le pagelle: Osimhen vola! Ospina salva, Insigne il peggiore Ospina 7 - Confermato da titolare, interviene per una parata nel primo tempo e soprattutto nella ripresa su Brekalo quasi a colpo sicuro. Per il resto lo si vede impegnato nel giro-palla, confermando ...

Whirlpool Napoli, salta l’accordo, l’azienda conferma i licenziamenti. Giorgetti: «Governo irritato» «Purtroppo le cose non sono andate come volevamo e da parte di Whirlpool abbiamo registrato una rigidità inamovibile», ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al termin ...

