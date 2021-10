Il CorSport | Abisso e Doveri dovrebbero garantire la regolarità | non prenderla a calci

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere dello Sport Claudio Beneforti commenta Udinese-Bologna e in particolare l’arbitraggio, che ha destato non poche polemiche nel post-gara, soprattutto da parte del tecnico del Bologna, Mihajlovic. Nel mirino, soprattutto, il placcaggio di Becao su Skorupski, in occasione del gol di Beto. “Se nel basket i blocchi sono consentiti nelo no, e quello di Becao su Skorupski se non lo è, gli assomiglia tanto. E allora perchénon ha fischiato il fallo e soprattutto perché il Varha fatto finta che niente sia accaduto, non richiamando l’arbitro quanto meno a rivedere l’episodio? Come dire: in questa mancata vittoria il Bologna ci ha messo del suo, certo, ma è anche vero che ce l’hanno messo anche quelli che lagarantirla, nona ...